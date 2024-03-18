De Telegraaf: могут пройти годы, прежде чем Промес действительно окажется в Нидерландах

Интернет-издание De Telegraaf провело собственную реконструкцию событий, которые привели к аресту нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

По информации источника, в данный момент футболист находится под стражей с несколькими заключёнными в камере на территории главного управления полиции Дубая, где он будет ожидать решения суда по вопросу об экстрадиции, и питается рисом и курицей. Однако, могут пройти годы, прежде чем он действительно окажется в Нидерландах.

Сообщается, что главной ошибкой Промеса было то, что он покинул место ДТП в Дубае, ведь повсюду находятся дорожные камеры. Также сообщается, что на самом деле в ситуации с аварией был бы лишь вопрос устранения ущерба и не более того. Также адвокат из Дубая Араш Зад прокомментировал изданию несерьёзное отношение Квинси к домашнему аресту: «высокомерное поведение здесь наказывается».

Напомним, ранее появилась информация, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.