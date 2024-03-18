Юрист: Промес не будет сидеть в тюрьме ОАЭ несколько лет — такой процесс не затягивается

Юрист Андрей Князев прокомментировал информацию о том, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес может провести в тюрьме ОАЭ несколько лет.

«Я думаю, что Промес вряд ли будет в тюрьме ОАЭ несколько лет, такой процесс никогда не затягивается. До шести месяцев – да. При этом Промес может попросить политическое убежище в соответствии с законодательством за такие преступления, как насильственные или связанные с наркотиками. Поэтому несколько лет – это маловероятно. Раньше сядешь – раньше выйдешь.

Ещё неизвестно, где условия содержания лучше. В Нидерландах он может начать отбывать срок, рассчитывая в дальнейшем на условно-досрочное освобождение. А в ОАЭ будет сидеть и ждать, поэтому Промес может дать согласие на добровольную экстрадицию», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.