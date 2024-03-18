Журналист из ОАЭ рассказал об условиях содержания форварда «Спартака» Промеса в тюрьме

Независимый журналист из ОАЭ Мазхар Фаруки, который хорошо знаком с делом нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, рассказал об условиях содержания футболиста в местной тюрьме.

«Сидеть здесь невесело. Это было широко известно и появлялось на первых полосах, потому что он в любом случае суперзвезда. Раньше, например, Ридуан Таги, которого в здешних СМИ прозвали «ангелом смерти», также фигурировал в новостях после того, как его арестовали, а затем депортировали.

Заключённых в камерном комплексе полиции не помещают в изоляцию, но там в камерах находятся по несколько задержанных и несколько заключённых. Свобода передвижения ограничена», — приводит слова Фаруки De Telegraaf.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.