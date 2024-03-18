«Когда дело доходит до наркотиков, здесь нет пощады». Журналист — о деле Промеса

Независимый журналист из ОАЭ Мазхар Фаруки высказался о деле нападающего «Спартака» Квинси Промеса. По словам Фаруки, экстрадиция форварда красно-белых в Нидерланды может произойти быстрее, чем это ожидается.

«Когда дело доходит до незаконного оборота наркотиков или терроризма, здесь нет пощады. Что касается Дубая, то здесь нужно решить вопрос как можно более скорой отправки Промеса туда, где ему самое место. А это тюрьма в Нидерландах», — приводит слова Фаруки De Telegraaf.

Напомним, ранее появилась информация, что Промес был арестован в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов. 29 февраля он не смог вылететь из ОАЭ с клубом после зимних сборов, так как его задержали в аэропорту. Футболиста доставили в участок, а позже отпустили, наложив запрет на то, чтобы покидать территорию ОАЭ. Подчёркивалось, что в Нидерландах рассчитывают, что Промеса экстрадируют в ближайшее время.