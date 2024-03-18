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Спортивный врач объяснил, как рацион Промеса в тюрьме скажется на его форме

Спортивный врач объяснил, как рацион Промеса в тюрьме скажется на его форме
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Спортивный врач, ранее работавший в сборной России по хоккею, Александр Резепов объяснил, как тюремное заключение может сказаться на физических кондициях нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. Ранее стало известно, что в тюрьме футболиста кормят рисом с курицей. По мнению Резепова, такое питание — неплохой вариант. В то же время врач отметил, что у Промеса могут развиться психологические проблемы в неволе.

«Прямо скажем, рис с курицей — не худший вариант. Понятно, что где-то в течение месяца он потеряет свой функционал. Фактически то же самое происходит, когда футболисты уходят в отпуск. Никакой физической активности они не ведут месяц-полтора, приходят в форму, проводя предсезонную подготовку. Фактически это как зимний перерыв.

Понятно, что будет лишён футбольного мяча, больших расстояний, беговой нагрузки, но тем не менее определённую физическую нагрузку можно получать в любом месте. Мне кажется, тут больше будет проблем в психологическом плане. Закрытое пространство, у людей возникает депрессия и потом посттравматический синдром своего рода», — приводит слова Резепова Metaratings.

В Нидерландах Промес приговорён к тюремному заключению на семь с половиной лет. Шесть лет тюрьмы он получил за контрабанду крупной партии наркотиков, ещё полтора года — за поножовщину с родственникам. Несмотря на это, Промес поехал со «Спартаком» на сборы в ОАЭ, где предположительно попал в ДТП и скрылся с места аварии. За это его задержала местная полиция. Теперь Квинси грозит депортация на родину, где его ждёт тюремный срок.

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