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Itatiaia: у сборной Бразилии вновь появился психолог

Itatiaia: у сборной Бразилии вновь появился психолог
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В сборную Бразилии спустя 10 лет был вызван психолог. Мариса Люсия Сантьяго присоединится к тренерскому штабу национальной команды. Об этом сообщило издание Itatiaia.

Последний раз психолог работал со сборной Бразилии в 2014 году. Тогда главный тренер сборной Луис Фелипе Сколари решил, что футболистам тяжело переносить психологические нагрузки, связанные с вниманием, прикованным к ним на чемпионате мира. В связи с этим на базу команды был вызван психолог.

Напомним, сборная Бразилии проведёт международные товарищеские матчи с Англией и Испанией. 23 марта подопечные Доривала Жуниора встретятся с игроками Гарета Саутгейта. Их матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Через три дня, 26 марта, сборная Бразилии сыграет с испанцами на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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