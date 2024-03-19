Itatiaia: у сборной Бразилии вновь появился психолог

В сборную Бразилии спустя 10 лет был вызван психолог. Мариса Люсия Сантьяго присоединится к тренерскому штабу национальной команды. Об этом сообщило издание Itatiaia.

Последний раз психолог работал со сборной Бразилии в 2014 году. Тогда главный тренер сборной Луис Фелипе Сколари решил, что футболистам тяжело переносить психологические нагрузки, связанные с вниманием, прикованным к ним на чемпионате мира. В связи с этим на базу команды был вызван психолог.

Напомним, сборная Бразилии проведёт международные товарищеские матчи с Англией и Испанией. 23 марта подопечные Доривала Жуниора встретятся с игроками Гарета Саутгейта. Их матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Через три дня, 26 марта, сборная Бразилии сыграет с испанцами на «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.