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Защитник «Динамо» Маричал вызван в сборную Уругвая, Суарес и Кавани — вне списка

Защитник «Динамо» Маричал вызван в сборную Уругвая, Суарес и Кавани — вне списка
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Центральный защитник московского «Динамо» Николас Маричал попал в заявку сборной Уругвая на мартовские товарищеские матчи. Об этом сообщает пресс-служба латиноамериканской национальной команды. В окончательный список также попали такие футболисты, как Рональд Араухо («Барселона»), Мануэль Угарте («ПСЖ») и Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»). В свою очередь, вне заявки остались звёздные форварды — Дарвин Нуньес («Ливерпуль»), Луис Суарес («Интер Майами») и Эдисон Кавани («Бока Хуниорс»).

Напомним, южноамериканцы встретятся с Басконией в субботу, 23 марта. Также подопечные Марсело Бьелсы сразятся с Кот-д'Ивуаром во вторник, 26 марта.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
26 марта 2024, вторник. 14:00 МСК
Кот-д'Ивуар
Не начался
Уругвай
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Маричал выступает за «Динамо» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за бело-голубых 19 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

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