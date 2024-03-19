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Реднапп раскритиковал Уайта за отказ от вызова в сборную Англии

Реднапп раскритиковал Уайта за отказ от вызова в сборную Англии
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Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Гарри Реднапп раскритиковал защитника «Арсенала» Бена Уайта, который отказался от вызова в сборную Англии.

«Похоже, Гарет Саутгейт сказал, что дверь ещё открыта? Надо было разбить этой дверью его лицо. Он не хочет играть за свою страну. Пусть попробует это сказать Бобби Муру, у которого больше 100 матчей за сборную. Шилтон, Руни, Бекхэм — пусть скажет этим людям и другим великим футболистам, что он не хочет играть за сборную. Мне это кажется отвратительным, я этого не понимаю», – сказал Реднапп в интервью talkSPORT.

Ранее главный тренер британцев Гарет Саутгейт заявил, что Бен Уайт отказался от вызова в сборную Англии. Уайт не вошел в состав сборной Англии на мартовские товарищеские матчи. У него четыре матча за национальную команду.

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