Игрок «Динамо» Фомин высказался об увольнении Ивича из «Краснодара»

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин высказался об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Отставка Ивича делает шансы «Динамо» оказаться выше в таблице? Сейчас сложно сказать, мы же не знаем, как всё развернётся. Может, «Краснодар» будет побеждать и всё будет легко. Что я могу сказать со стороны, как соперник: мы в команде отмечали, что «Краснодар» при Ивиче — очень дисциплинированная команда. Казалось, что это хороший тренер. Как футболисты отреагируют на смену тренера — посмотрим, это самое интересное», — сказал Фомин в эфире программы «Футбол России».

После 20 туров Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» набрал 40 очков и занимает первое место. «Краснодар», заработав 39 очков, расположился на второй строчке. Замыкает тройку лидеров «Динамо», набравшее 38 очков.