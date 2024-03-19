Ачерби прокомментировал исключение из заявки сборной Италии из-за обвинений в расизме

Защитник «Интера» Франческо Ачерби прокомментировал исключение из заявки сборной Италии на ближайшие матчи из-за предполагаемого расистского высказывания в адрес футболиста «Наполи» Жуана Жесуса.

«Я никогда не говорил расистских слов, я очень спокоен. Я играю в футбол уже 20 лет и знаю, что говорю. Многое происходит на поле, многое можно сказать во время игры. После свистка мы пожимаем друг другу руки — и друзья, как и раньше. Нигде в мире не должно быть расизма. Мне жаль, что мне пришлось покинуть сборную. Говорил ли я с кем-нибудь из товарищей по команде? Нет», — приводит слова Ачерби журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

«Интер» встречался с «Наполи» в матче 29-го тура чемпионата Италии накануне, 17 марта. Во время игры между Ачерби и Жесусом произошла стычка, в ходе которой, как сообщалось, Франческо оскорбил Жуана по расовому признаку.

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