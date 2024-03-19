Дешам: позиция «Реала» в отношении Олимпиады немного устарела

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал возможное участие Килиана Мбаппе на Олимпиаде в Париже.

«Вообще этот вопрос нужно задавать вопрос Тьерри Анри. Позиция «Реала» в отношении Олимпиады немного устарела. Но решение принимают бизнесмены. Если матч проходит не в назначенный ФИФА день, то если они говорят «нет», значит ответ — «нет», — приводит слова Дешама AS.

Ранее сообщалось, что «Реал» не отпустит французских игроков на Олимпиаду. Под запрет может попасть Мбаппе, если он перейдёт в клуб в летнее трансферное окно, покинув «ПСЖ».

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 38 голов и сделал 8 результативных передач.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»