Николай Осипов заявил, что Медиалига перенимает опыт американских видов спорта

Создатель и президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, чем вдохновляется для нововведений в турнире.

«Медиалига это абсолютно новый продукт, который пытается взять самые лучшие стороны разных видов спорта, в основном, конечно, американских. Некими референсами для многих нововведений служил американский футбол, и конкретно НФЛ, а также НБА, Национальная баскетбольная ассоциация. Это лига, которая не боится из года в год экспериментировать, вводить не только новые правила, но и новые форматы участия для команд.

Поэтому референсы были оттуда, но медиаспорт — это история абсолютно новая, которая является уже новым видом спорта как таковым. А вот таких шаблонов, чтобы взять и повторить, их, к сожалению, не существует, потому что спорт — непредсказуемая вещь, полностью похожая на жизнь, а жизнь по лекалам невозможна», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».