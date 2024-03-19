Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна реакция раздевалки «Реала» на разгромную победу «Барселоны» над «Атлетико»

Стала известна реакция раздевалки «Реала» на разгромную победу «Барселоны» над «Атлетико»
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 29-го тура испанской Примеры встретились мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Команды сыграли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев. Испанская пресса раскрыла реакцию футболистов «Реала» на исход данного матча.

Испания - Примера . 29-й тур
17 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
0 : 3
Барселона
Барселона
0:1 Феликс – 38'     0:2 Левандовски – 47'     0:3 Лопес Мартин – 65'    
Удаления: Молина – 90+2' / нет

«Здесь нет ни услуг, ни чего-то, мы сосредотачиваемся на себе… Мы ни от кого не зависим, чтобы выиграть чемпионат, и если мы не терпим неудачу, никто не отнимет у нас этой победы», – приводит Defensa Central слова неназванных игроков «Реала».

Напомним, гости вышли вперёд на 38-й минуте. В их составе забил Жоау Феликс. На 47-й минуте каталонцы удвоили преимущество. На сей раз забил Роберт Левандовски. На 65-й минуте Фермин Лопес довёл дело до разгрома.

После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 64 очка. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице. Что касается «Атлетико», то он заработал за 29 матчей 55 очков. Мадридский клуб занимает пятую позицию.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android