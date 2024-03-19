Стала известна реакция раздевалки «Реала» на разгромную победу «Барселоны» над «Атлетико»

В матче 29-го тура испанской Примеры встретились мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона». Команды сыграли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев. Испанская пресса раскрыла реакцию футболистов «Реала» на исход данного матча.
«Здесь нет ни услуг, ни чего-то, мы сосредотачиваемся на себе… Мы ни от кого не зависим, чтобы выиграть чемпионат, и если мы не терпим неудачу, никто не отнимет у нас этой победы», – приводит Defensa Central слова неназванных игроков «Реала».
Напомним, гости вышли вперёд на 38-й минуте. В их составе забил Жоау Феликс. На 47-й минуте каталонцы удвоили преимущество. На сей раз забил Роберт Левандовски. На 65-й минуте Фермин Лопес довёл дело до разгрома.
После 29-го тура испанской Примеры «Барселона» набрала 64 очка. Каталонская команда занимает второе место в турнирной таблице. Что касается «Атлетико», то он заработал за 29 матчей 55 очков. Мадридский клуб занимает пятую позицию.
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