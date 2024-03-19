Нападающий «Родины» Тимошенко прокомментировал интерес со стороны ЦСКА

Футболист «Родины» Иван Тимошенко прокомментировал интерес к его персоне со стороны московского ЦСКА.

«Нормально реагировал на интерес со стороны ЦСКА летом и зимой. Хорошо, что есть интерес от таких клубов, мне очень приятно. Будем работать дальше, чтобы эти клубы приблизились или мы с «Родиной» вышли в РПЛ», — сказал Тимошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, прошлым летом ЦСКА интересовался Тимошенко, однако трансфер не случился. Нападающий в прошлом сезоне сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, где отметился 12 забитыми голами. «Родина» после 23 туров Мелбет Первой лиги нынешнего сезона располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 37 очков. В следующем матче внутреннего первенства московская команда сыграет с «Аланией».