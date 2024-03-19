Егор Титов посетит игру КХЛ вместо товарищеского матча между сборными России и Сербии

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов признался, что планирует посетить матч между хоккейными «Спартаком» и «Металлургом» вместо игры футбольных сборных России и Сербии.

«В четверг в Москве пройдёт матч Кубка Гагарина, «Спартак» играет против «Металлурга». Нас опять покажут, и будут вопросы — почему мы на хоккее, а не на футболе? Но параллельно, конечно, будем смотреть футбол. Мы болеем за футбол и за нашу сборную, но переживаем и за хоккейный «Спартак», — приводит слова Титова Metaratings.

Напомним, все российские команды и сборные отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. В марте сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с национальными командами Сербии и Парагвая. С сербами россияне встретятся 21 марта, с парагвайцами сыграют 25-го числа. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Хоккейный «Спартак» сыграет с «Металлургом» 21 марта, начало игры — в 19:30 мск.