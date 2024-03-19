Гаич: Красич, Видич, Иванович и Тошич — лучшие сербские футболисты в истории РПЛ

Защитник ЦСКА и сборной Сербии Милан Гаич назвал лучших сербских футболистов в истории Российской Премьер-Лиги. По словам Гаича, в чемпионате России играли хорошие сербские футболисты и выбрать одного лучшего довольно затруднительно.

«Не могу назвать одного. Для меня лучшие — Красич, Видич, Иванович, Тошич. В РПЛ было очень много хороших сербских игроков. Могу ли включить себя в этот список? Пока ещё нет, ха-ха», — приводит слова Гаича «РБ Спорт».

Напомним, в марте сборная России под руководством Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча — с национальными командами Сербии и Парагвая. С сербами россияне встретятся 21 марта, с парагвайцами сыграют 25-го числа. Обе игры пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.