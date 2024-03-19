Защитник «Спартака» Хлусевич: странно, что Дуарте не вызван в сборную Парагвая

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался об отсутствии в составе сборной Парагвая его сокомандника Алексиса Дуарте.

«Дуарте, по-моему, не вызван в сборную, что странно. В тот раз вызывался, но точно не могу сказать. С Бабичем обсуждали предстоящий матч и смеялись, на различные темы разговаривали», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

В этом сезоне Алексис Дуарте провел за московский «Спартак» 21 матч. Защитник не записал на свой счёт результативных действий.

Товарищеский матч сборной России с национальной командой Парагвая пройдёт 25 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». До этой встречи, 21 марта, подопечные Валерия Карпина сыграют с игроками Сербии.