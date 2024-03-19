Геннадий Орлов раскрыл инсайд о недопонимании Галицкого и Ивича в «Краснодаре»

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов раскрыл инсайд о недопонимании Сергея Галицкого и Владимира Ивича в «Краснодаре». Напомним, сербский специалист покинул кубанский клуб в середине марта.

«Немножко инсайда. Когда четыре победы было в начале у «Краснодара», всё было в порядке. Затем была очень такая неприятная ничья с «Факелом». И Галицкий вдруг понял, что что-то не то, потому что уже нет этой комбинационной игры, что играет с оглядкой на оборону, больше балансировка у них в сторону обороны, и они играют по счёту, по результату, по очкам. Но вот он такой, понимаете, человек, который хочет, чтобы играли немножко в иной футбол, в комбинационный.

Почему сейчас Мусаева возвратил? Потому что при Мусаеве «Краснодар» показывал порой игру такую комбинационную. Игроки-то те же, поэтому не надо со счётов сбрасывать «Краснодар», не надо. А с Ивичем вот произошло вот это вот такое у них — разрыв творческий, понимаете? Вот Галицкого не устраивало. То, как делал Ивич, игру ставил, а тот говорит, вы хотите, чтобы мы взяли первое место? Но он сам начал говорить, что давайте, если вы хотите, мы так будем играть, а Галицкий ему… Пока был результат, Галицкий готов был терпеть? Ну да, а когда только зашаталось, он отказался, просто он ему не нравился по своей тренерской концепции», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».