Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Ромы» Тотти прокомментировал игру Дибалы в этом сезоне

Экс-игрок «Ромы» Тотти прокомментировал игру Дибалы в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Ромы» Франческо Тотти высказался об игре аргентинского нападающего клуба Пауло Дибалы.

«Мы говорим о топ-игроке, но что касается будущего, необходимо понять, чего хочет клуб и какие цели он ставит перед следующим сезоном. Если бы я был тренером, я бы хорошенько подумал, что делать с игроком, который проводит 15 матчей в год. Если у меня есть важная цель и у меня есть один из самых важных игроков, который появляется на поле в трети матчей, я должен хорошенько подумать о том, что с ним делать», – приводит слова экс-капитана «Ромы» Corriere dello Sport.

В этом сезоне аргентинский форвард провёл 28 матчей за «Рому» во всех турнирах, забил 14 мячей и записал на свой счет семь голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость Дибалы составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Тотти: Де Росси доказывает, что он отличный тренер. Надеюсь, «Рома» пройдёт «Милан» в ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android