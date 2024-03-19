Титов: надеюсь, в оставшихся матчах РПЛ у «Спартака» будут только победы

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов высказался о выступлениях красно-белых в нынешнем сезоне. Титов рассчитывает, что до конца сезона-2023/2024 команда Гильермо Абаскаля будет только побеждать.

«В оставшихся матчах нужно стараться побеждать. Но если будут такие игры, как с «Факелом», то ни в какие ворота не лезут качество и желание команды. Болельщики были расстроены после того матча. Я надеюсь, что у команды в РПЛ будут только победы. Почему команда неудачно начала весеннюю часть сезона? Не могу судить, это вопрос к тренерскому штабу. У меня нет ответа на вопрос», — приводит слова Титова Metaratings.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 31 очко. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с «Уралом» на домашней арене. В матче 20-го тура красно-белые уступили «Факелу» (0:2) в родных стенах.