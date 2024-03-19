Экс-вратарь «Ростова» Деян Радич рассказал, как в Сербии относятся к матчу с Россией

Бывший вратарь «Ростова» Деян Радич прокомментировал предстоящий товарищеский матч России с Сербией и рассказал, как к этой встрече относятся его соотечественники.

«Это важный матч. Жаль, что его не провели раньше. Но главное, что он состоится. К игре относятся позитивно. Многие болельщики полетят в Москву. Так что хорошая игра и с футбольной, и со всех остальных точек зрения.

Думаю, отношение у нашей команды серьёзное. Зделар раньше точно был в сборной. Игра товарищеская. Это возможность просмотреть кого-то. Кто-то из основы может болеть, кого-то не отпустят. Был бы официальный матч, возможно, мы увидели бы другой состав. Но не сильно отличающийся», – приводит слова Радича «РБ Спорт».

Напомним, 21 марта сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Сербии. Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Следующий матч подопечных Валерия Карпина состоится 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая.