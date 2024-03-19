Стадион Медиалиги могут назвать в честь умершего игрока «Амкала»

Создатель и президент Медиалиги Николай Осипов рассказал, на какой стадии находится строительство стадиона для медийного первенства. Также он отметил, что назвать новую арену Медиалиги могут в честь умершего футболиста «Амкала» Никиты «Финито» Куриленко.

«Летом мы официально презентуем и откроем арену. Сейчас у нас стадия строительства административного корпуса. Мачты освещения на стадионе уже стоят, и он преобразился, получил очертания футбольной арены. Как только сойдёт снег, мы положим газон, потому что все работы по подготовительной части были готовы ещё в прошлом году.

По поводу нейминга. Совсем недавно один из ребят, который вообще зарождал медиафутбол, ушёл из жизни – Никита Финито. И кто-то из стримеров вкинул идею, что было бы здорово увековечить имя Никиты каким-то значимым событием, премией, ещё чем-то. И вот одной из идей было назвать стадион в Медиалиге именем Никиты.

Да, Никита, может быть, в нашей лиге не так много успел поиграть. Но эта идея мне очень нравится. Нужно просто правильно её преподнести, и вполне возможно, что стадион Медиалиги будет носить имя Никиты. Почему бы и нет, можно и сочетать несочетаемое, в чëм мы прославились. Дать и такую большую социальную историю в память о нашем друге, и одновременно сопоставить это с неймингом, который может нам дать дополнительные средства для развития», — сказал Николай Осипов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».