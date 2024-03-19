Корнеев: Ивичу было сложно принять откровенно слабую работу спортивного блока «Краснодара»

Бывший футболист московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев ответил на вопрос, мог ли экс-тренер «Краснодара» Владимир Ивич быть уволен со своей должности из-за наличия у него конфликта в клубе.

«Ивич – не конфликтный человек. Не знаю, были ли у него проблемы с руководством «Краснодара». Но как профессионалу ему было сложно принять откровенно слабую работу спортивного блока, который отвечает за первую команду. И вообще тренеру с амбициями Ивича сложно работать в проекте, где нет приоритета выигрывать титулы. Но самое смешное в этой истории то, что в Дубае Ивичу было предложено подписание нового контракта, а меньше чем через месяц произошло то, что мы знаем», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Напомним, сербский специалист возглавил «Краснодар» в начале 2023 года, а уволили его 13 марта нынешнего года. За этот период «быки» под его руководством провели 48 матчей во всех турнирах, в которых одержали 27 побед, 11 раз сыграли вничью и 10 раз проиграли.

После 20 туров чемпионата России «Краснодар» набрал 39 очков и на данный момент занимает второе место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко. В следующем туре «быки» сыграют с «Локомотивом». Матч состоится 31 марта и начнётся в 19:30 мск.