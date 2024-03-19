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Милан Родич: «Зенит» — клуб мирового уровня, на матче с ними стадион будет заполнен

Милан Родич: «Зенит» — клуб мирового уровня, на матче с ними стадион будет заполнен
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Бывший защитник «Зенита» Милан Родич, ныне выступающий за «Црвену Звезду», поделился ожиданиями от очного товарищеского матча команд. Напомним, встреча между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» состоится в субботу, 23 марта. Команды будут играть на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Начало игры — в 21:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) - 2024
23 марта 2024, суббота. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я с любовью вспоминаю игровые дни, которые я провёл в «Зените», мне нравилось выступать в РПЛ. Я рад, что «Црвена Звезда» и мой бывший клуб поддерживают дружеские отношения, которые присущи и сербскому и российскому народу.

«Зенит» — клуб мирового уровня, который постоянно развивается. Когда я был в Санкт-Петербурге, каждый аспект был на высшем уровне, от организации матчей, условий для игроков до остальных мельчайших деталей. Я рад видеть, что они не останавливаются на достигнутом и каждый год поднимают планку.

«Црвена Звезда» и «Зенит» уже много лет сотрудничают, и меня всегда радуют матчи, которые они организовывают. Стадион в субботу будет заполнен фанатами, как «Маракана», — приводит слова Родича Danas.

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