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«Я не хочу выглядеть как Свинка Пеппа!» Азар — о физической форме после завершения карьеры

«Я не хочу выглядеть как Свинка Пеппа!» Азар — о физической форме после завершения карьеры
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Бывший крайний нападающий «Челси» и мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, как он поддерживает себя в форме после завершения карьеры футболиста.

«Я не хочу выглядеть как Свинка Пеппа! (Свинка Пеппа — главный персонаж одноимённого британского мультсериала для детей. — Прим. «Чемпионата»). Я играю в теннис, занимаюсь сапсёрфингом, немного бегаю, играю в футбол с друзьями и остаюсь активным», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

Напомним, Азар завершил карьеру в октябре 2023 года в возрасте 32 лет. Последним клубом бельгийского футболиста стал «Реал», за который он выступал с 2019 года. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 12 результативными передачами.

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