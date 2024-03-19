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«Как так?» Константин Генич отреагировал на новость о смерти Василия Уткина

«Как так?» Константин Генич отреагировал на новость о смерти Василия Уткина
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Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал информацию о смерти своего коллеги Василия Уткина. Известного российского блогера и комментатора не стало сегодня, 19 марта, на 53-м году жизни.

«Охренеть (в оригинале используется другое слово. — Прим. «Чемпионата»)… Вася… как так?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», а также журналист. С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». Долгое время Уткин был автором каналов на YouTube и в «Телеграме».

Также он становился лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 году.

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