Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов: Василий Уткин был номер один среди российских комментаторов

Геннадий Орлов: Василий Уткин был номер один среди российских комментаторов
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист Геннадий Орлов отреагировал на новость о смерти российского комментатора Василия Уткина.

«Большая утрата. Василий Уткин был не просто профессиональным комментатором. Он создал новое направление в российском спортивном телевидении. На НТВ+ тогда собралась прекрасная команда: Алексей Бурков, Анна Дмитриева, Митя Чуковский, Вася Уткин. Большинство комментаторов, которые сейчас хорошо работают, прошли школу Уткина. Он же был главным редактором там. У него был безупречный русский язык, и его очень интересно было слушать — он был прекрасный рассказчик. И при этом аргументы с фактами в его репортажах непременно присутствовали. Считаю, среди российских комментаторов, после советской плеяды, он был, бесспорно, номер один. И поэтому он пользовался большой популярностью у людей. Посмотрите, какая аудитория у его выступлений на YouTube. Это говорит об авторитете. К сожалению, он был не совсем здоров, и поэтому так получилось», — сказал Геннадий Орлов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
Не стало Василия Уткина. Чёрный день для российского футбола. LIVE
Live
Не стало Василия Уткина. Чёрный день для российского футбола. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android