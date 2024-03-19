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Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью Василия Уткина

Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи со смертью Василия Уткина
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Сборная России по футболу выразила слова поддержки родным и близким известного российского комментатора и журналиста Василия Уткина, который ушёл из жизни сегодня, 19 марта.

«Не стало Василия Уткина.

Известному комментатору, блогеру и журналисту было 52 года.

Выражаем соболезнования родным и близким Василия», — сказано в официальном телеграм-канале сборной России.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что смерть известного комментатора и журналиста могла наступить в результате тромбоэмболии лёгочной артерии — отрыва тромба. Сообщалось, что перед смертью Василий Уткин страдал от серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы. В конце октября минувшего года у него диагностировали атеросклероз.

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