Липовой: даже если Захарян не раскроется в «Реале Сосьедад», то сделает это в другом клубе

Полузащитник «Нефтехимика», экс-игрок «Динамо» Данил Липовой высказался о карьерных перспективах своего бывшего одноклубника — полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Да, я наблюдаю за успехами Захаряна в «Реале Сосьедад». Видел его гол «Кадису», но матчи не смотрю, потому что они проходят поздно. Только какие-то нарезки игр. Получится ли у него там раскрыться? Будет трудно, но всё возможно. Даже если не в этой, то в другой команде можно это сделать», — приводит слова Липового «Евро-Футбол.Ру».

Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» в летнее межсезонье 2023 года за € 13 млн. В составе испанской команды провёл 32 игры во всех турнирах (пять — в Лиге чемпионов). На счету Арсена один гол и одна результативная передача. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2029 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.