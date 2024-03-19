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Корнеев: почти уверен – летом Кассьерра будет продан за хорошие деньги

Бывший футболист московского ЦСКА и «Барселоны» Игорь Корнеев ответил на вопрос, нужен ли «Зениту» ещё один дорогой легионер высокого уровня, учитывая результативность нападающего Матео Кассьерры.

«Да, нужен. Я почти уверен, что летом Кассьерра будет продан за хорошие деньги, – приводит слова Корнеева Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Кассьерра принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Ранее агент колумбийского нападающего заявлял, что минувшей зимой к его клиенту проявляли интерес испанская «Севилья» и саудовский «Аль-Шабаб».