Стали известны имена десяти самых дорогих игроков РПЛ по версии Cies Football Observatory

Известный аналитический интернет-портал Cies Football Observatory составил рейтинг десяти самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги, в котором первое место занял нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде (€ 24,8 млн). На второй строчке расположился форвард «Зенита» Матео Кассьерра (€ 23,1 млн). Замыкает тройку лидеров атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (€ 21,8 млн).
Топ-10 самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги:
- Манфред Угальде («Спартак», € 24,8 млн);
- Матео Кассьерра («Зенит», € 23,1 млн);
- Эдуард Сперцян («Краснодар», € 21,8 млн);
- Никита Кривцов («Краснодар», € 19,2 млн);
- Клаудиньо («Зенит», € 19,1 млн);
- Вендел («Зенит», € 19 млн);
- Густаво Мантуан («Зенит», € 18,5 млн);
- Константин Тюкавин («Динамо», € 18,2 млн);
- Нино («Зенит», € 17,1 млн);
- Сергей Пиняев («Локомотив», € 15,6 млн).
Для формирования оценки использовалась специальная статистическая модель, «более чем в 80% случаев объясняющая разницу в сумме при совершении около 6 200 трансферов, состоявшихся за последнее десятилетие».