Стали известны имена десяти самых дорогих игроков РПЛ по версии Cies Football Observatory

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Известный аналитический интернет-портал Cies Football Observatory составил рейтинг десяти самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги, в котором первое место занял нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде (€ 24,8 млн). На второй строчке расположился форвард «Зенита» Матео Кассьерра (€ 23,1 млн). Замыкает тройку лидеров атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (€ 21,8 млн).

Топ-10 самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги:

Манфред Угальде («Спартак», € 24,8 млн); Матео Кассьерра («Зенит», € 23,1 млн); Эдуард Сперцян («Краснодар», € 21,8 млн); Никита Кривцов («Краснодар», € 19,2 млн); Клаудиньо («Зенит», € 19,1 млн); Вендел («Зенит», € 19 млн); Густаво Мантуан («Зенит», € 18,5 млн); Константин Тюкавин («Динамо», € 18,2 млн); Нино («Зенит», € 17,1 млн); Сергей Пиняев («Локомотив», € 15,6 млн).

Для формирования оценки использовалась специальная статистическая модель, «более чем в 80% случаев объясняющая разницу в сумме при совершении около 6 200 трансферов, состоявшихся за последнее десятилетие».