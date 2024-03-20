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Стали известны имена десяти самых дорогих игроков РПЛ по версии Cies Football Observatory

Стали известны имена десяти самых дорогих игроков РПЛ по версии Cies Football Observatory
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Известный аналитический интернет-портал Cies Football Observatory составил рейтинг десяти самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги, в котором первое место занял нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде (€ 24,8 млн). На второй строчке расположился форвард «Зенита» Матео Кассьерра (€ 23,1 млн). Замыкает тройку лидеров атакующий полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян (€ 21,8 млн).

Топ-10 самых дорогих футболистов Российской Премьер-Лиги:

  1. Манфред Угальде («Спартак», € 24,8 млн);
  2. Матео Кассьерра («Зенит», € 23,1 млн);
  3. Эдуард Сперцян («Краснодар», € 21,8 млн);
  4. Никита Кривцов («Краснодар», € 19,2 млн);
  5. Клаудиньо («Зенит», € 19,1 млн);
  6. Вендел («Зенит», € 19 млн);
  7. Густаво Мантуан («Зенит», € 18,5 млн);
  8. Константин Тюкавин («Динамо», € 18,2 млн);
  9. Нино («Зенит», € 17,1 млн);
  10. Сергей Пиняев («Локомотив», € 15,6 млн).

Для формирования оценки использовалась специальная статистическая модель, «более чем в 80% случаев объясняющая разницу в сумме при совершении около 6 200 трансферов, состоявшихся за последнее десятилетие».

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