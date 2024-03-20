«Один из человеческих голосов моей футбольной жизни». Башкиров – о смерти Василия Уткина

Бывший полузащитник «Рубина», «Крыльев Советов» и «Томи» Евгений Башкиров прокомментировал информацию о смерти своего коллеги Василия Уткина от тромбоэмболии лёгочной артерии — отрыва тромба. Известного российского блогера и комментатора не стало во вторник, 19 марта, на 53-м году жизни.

«Помимо всего доброго, вдохновенного и наполненного благодарностью в отношении Василия Уткина в голову приходит такое воспоминание:

2011 год, я закрываю хвосты в университете, готовлюсь к летней сессии и продолжаю восстанавливаться после операции на коленном суставе. Дождливый день, одна из тягучих пробежек на зенитовской базе. Бег по кругу. Вопреки всему, в одиночестве, в поиске смысла. Избранный плейлист нарушает звук прорывающегося звонка.

— Алло, Евгений? Это Василий Уткин. Мне тут Влад Радимов сказал, что у тебя была жуткая травма и операция, что будущее туманно… а давай к нам, Евгений, не отчаивайся, ещё многое впереди. Попробуем?..

Быть может, действительно, один человек это ещё ничто и кто-то другой должен его окликнуть, чтобы он стал человеком.

Кроме семьи и друзей именно звонок от Василия в тот момент вдохнул во мне жажду жизни, напомнил, что это не бег по кругу, что всё имеет развитие, что будущее не определено, но, вполне возможно, наполнено нашими следующими шагами и словосложением о друг друге. Что есть кто-то рядом. Один из человеческих голосов моей футбольной жизни. Светлая память», — написал Башкиров в своём телеграм-канале.

Василий Уткин получил известность в середине 1990-х как футбольный комментатор НТВ и «НТВ-Плюс», журналист и ведущий телепередачи «Футбольный клуб». С 1 сентября 2010 года по 31 августа 2015 года Уткин занимал должность главного редактора спортивных каналов «НТВ-Плюс». В июне 2018 года Уткин возобновил программу «Футбольный клуб» на своём авторском канале в YouTube.