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Радич — о расходах «Зенита» и «Спартака»: на больших клубах не особо сказалась изоляция

Радич — о расходах «Зенита» и «Спартака»: на больших клубах не особо сказалась изоляция
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Экс-голкипер «Ростова» Деян Радич высказался по поводу зимних трансферных затрат топ-клубов РПЛ.

«Удивило ли меня, что «Зенит» и «Спартак» потратили зимой много денег на трансферы? На больших российских клубах не особо сказалась изоляция. Она скорее отражается на маленьких командах РПЛ и Первой лиге. Лидеры чемпионата остались богатыми, они могут делать большие трансферы. А те, кто не мог – для них всё осталось тем же», – приводит слова Радича «РБ Спорт».

В ходе зимнего трансферного окна 2024 года «Зенит» из Санкт-Петербурга потратил на приобретение игроков € 29,85 млн, подписав вингера Артура (€ 15 млн), вингера Педро (€ 9 млн), центрального защитника Нино (€ 5 млн) и атакующего хавбека Ильзата Ахметова (€ 850 тыс.). Московский «Спартак» отдал € 13 млн за нападающего Манфреда Угальде.

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