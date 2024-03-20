Радич — о расходах «Зенита» и «Спартака»: на больших клубах не особо сказалась изоляция

Экс-голкипер «Ростова» Деян Радич высказался по поводу зимних трансферных затрат топ-клубов РПЛ.

«Удивило ли меня, что «Зенит» и «Спартак» потратили зимой много денег на трансферы? На больших российских клубах не особо сказалась изоляция. Она скорее отражается на маленьких командах РПЛ и Первой лиге. Лидеры чемпионата остались богатыми, они могут делать большие трансферы. А те, кто не мог – для них всё осталось тем же», – приводит слова Радича «РБ Спорт».

В ходе зимнего трансферного окна 2024 года «Зенит» из Санкт-Петербурга потратил на приобретение игроков € 29,85 млн, подписав вингера Артура (€ 15 млн), вингера Педро (€ 9 млн), центрального защитника Нино (€ 5 млн) и атакующего хавбека Ильзата Ахметова (€ 850 тыс.). Московский «Спартак» отдал € 13 млн за нападающего Манфреда Угальде.