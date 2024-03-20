«Нет, это неправда». Корнеев — о возможной работе в ЦСКА

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал слухи о возможном назначении в ЦСКА.

«Была информация про мой возможный переход в ЦСКА на пост главы селекционной службы? Нет, это неправда. Никогда не обсуждал с ЦСКА такую должность», — приводит слова Корнеева Metaratings.

Кроме работы в «Зените» и «Локомотиве», ранее 56-летний Игорь Корнеев занимал должность советника спортивного отдела в пражской «Славии» и являлся советником президента французского «Монако».

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Владимира Федотова набрала 32 очка за 20 матчей. На первой строчке находится «Зенит», у которого 40 очков.