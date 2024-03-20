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Тарханов считает, что сборная России победит в матче с Сербией

Тарханов считает, что сборная России победит в матче с Сербией
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Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Сербии.

«Уверен, что будет отличный матч с Сербией. У них сильная сборная, но уверен, что наши проявят себя. На эту игру выйдут лучшие, увидим основной костяк команды. У нас есть Миранчуки, Головин, Захарян. Молодых талантливых игроков тоже хватает. Наша сборная победит в матче с Сербией», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина».

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