Тарханов считает, что сборная России победит в матче с Сербией

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными России и Сербии.

«Уверен, что будет отличный матч с Сербией. У них сильная сборная, но уверен, что наши проявят себя. На эту игру выйдут лучшие, увидим основной костяк команды. У нас есть Миранчуки, Головин, Захарян. Молодых талантливых игроков тоже хватает. Наша сборная победит в матче с Сербией», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина».