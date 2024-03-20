Корнеев: мне кажется, что как минимум ещё один сезон Дзюба отыграет

Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о форварде «Локомотива» Артёме Дзюбе.

«К сожалению, уже давно «Локомотив» не зависит от Артёма, но даже в свои 35 лет он способен забивать голы, особенно когда находится в хорошей физической форме. Надеюсь, что он её наберёт. Последний или нет этот сезон в его карьере, будет определять сам игрок, но мне кажется, что как минимум ещё один сезон он проведёт», — приводит слова Корнеева Metaratings.

В нынешнем сезоне 35-летний Дзюба провёл 23 матча во всех турнирах, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в € 3 млн. «Локомотив» после 20 туров Российской Премьер-Лиги располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Михаила Галактионова сыграют с «Краснодаром» на домашней арене.