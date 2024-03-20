Ловчев-младший рассказал о матче, в котором Роналду дебютировал за сборную Португалии

Бывший футболист сборной Казахстана Евгений Ловчев-младший рассказал о товарищеском матче с национальной командой Португалии, в котором дебютировал ныне нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Сейчас португальскому футболисту 39 лет.

«Играл за сборную, и меня похвалил Сколари? Было дело. Тогда был товарищеский матч Португалия — Казахстан. В первом тайме играли Коуту, Кошта, Фигу. У нас глаза были такие! А на второй тайм выходят Деку, Паулета, Симау, и дебютирует за сборную Криштиану Роналду, а тренером у них был Сколари. Мы проиграли — 0:1. Мы как победители вернулись в Казахстан. После матча Сколари спросили, кого он может выделить, он назвал меня и ещё кого-то», — приводит слова Ловчева-младшего «РБ Спорт».

Криштиану Роналду является чемпионом Европы 2016 года в составе сборной Португалии. В финале чемпионата Европы португальцы обыграли сборную Франции с минимальным счётом 1:0.