Ловчев-младший — о Федуне: в «Спартаке» управление было похоже на метания

Бывший футболист Евгений Ловчев-младший прокомментировал управление в московском «Спартаке» при экс-владельце клуба Леониде Федуне.

«Я не знаю, кто там хороший, а кто — нет. Но для меня тоже большой вопрос, что человек, добившийся очень многого в своём деле, не умеет правильно делегировать полномочия.

Мне кажется, что в «Спартаке» управление было похоже на метания. Как «Чёрная пятница». Дают выгодные предложения, ты хватаешь», – приводит слова Ловчева-младшего «РБ Спорт».

Леонид Федун был президентом московского «Спартака» с 2004-го до августа 2022 года. Кроме того, он занимал должность председателя совета директоров. После ухода Федуна «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба, что означало переход «Спартака» под полный контроль спонсора.