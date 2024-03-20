Директор «Барселоны» высказался о будущем Канселу и Феликса в клубе

Директор «Барселоны» Деку высказался о целях клуба на полузащитника «Атлетико» Мадрид Жоау Феликса и защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающих за каталонцев на правах аренды.

«Мы бы хотели оставить и Жоау Феликса, и Жоау Канселу, если будут подходящие условия со стороны «Атлетико» и «Манчестер Сити», – заявил Деку в программе Què T’hi Jugues.

Напомним, в сентябре 2023 года «Барселона» объявила об аренда Феликса и Канселу. В нынешнем сезоне Феликс провёл 34 матча, в которых забил девять мячей и отдал пять голевых передач. На счету Канселу четыре гола и столько же ассистов в 32 встречах. На данный момент «Барселона» располагается на второй строчке Ла Лиги с 64 очками, набранными в 29 матчах.