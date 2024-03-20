Валерий Карпин высказался об уровне игры сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями об уровне игры российской национальной команды в последних матчах.

«Сербы считают, что наш уровень не упал? Трудно судить, когда нет никакой лакмусовой бумажки. Когда есть отбор, можно измерить уровень.

Сейчас мы играем матчи, которые три очка никому не дают. У нас были и хорошие игры, и, мягко говоря, не очень хорошие», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.