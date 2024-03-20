Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин высказался об уровне игры сборной России

Валерий Карпин высказался об уровне игры сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мыслями об уровне игры российской национальной команды в последних матчах.

«Сербы считают, что наш уровень не упал? Трудно судить, когда нет никакой лакмусовой бумажки. Когда есть отбор, можно измерить уровень.

Сейчас мы играем матчи, которые три очка никому не дают. У нас были и хорошие игры, и, мягко говоря, не очень хорошие», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». Отметим, что сербский нападающий «Ювентуса» Душан Влахович не примет участия в игре с россиянами из-за полученного ранее повреждения. Также сообщалось, что по причинам личного характера игру пропустит защитник «Мальорки» Матия Настасич.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
21 марта 2024, четверг. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Стойкович: Карпина знают в Европе — он оставил след в европейском футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android