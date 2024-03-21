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Майкл Оуэн назвал команду, которую видит чемпионом Англии в этом сезоне

Майкл Оуэн назвал команду, которую видит чемпионом Англии в этом сезоне
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Бывший нападающий сборной Англии, «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн ответил на вопрос о фаворите в борьбе за титул английской Премьер-Лиги.

«Моё сердце называет «Ливерпуль». Я хочу, чтобы «Ливерпуль» выиграл. Я думаю, это была бы невероятная история в последнем сезоне Юргена Клоппа. Но я думаю, что «Манчестер Сити» – лучшая команда мира на данный момент. Они доказали это. Я просто вижу, как они набирают обороты. Я думаю, у них ещё остались силы, чтобы добиться успеха в чемпионате Англии.

Возможно, «Арсенал» и «Ливерпуль» сейчас играют на пике формы. Я думаю, на этом отрезке сезона лучше наблюдать за тем, какой ход наберет «Манчестер Сити». Моя голова называет «Манчестер Сити», – приводит слова Оуэна Liverpool Echo.

После 28 проведённых туров АПЛ «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, набрав 64 очка и опережая «Ливерпуль» по разнице мячей. «Манчестер Сити» находится на третьей строчке, отставая от лидеров на 1 балл.

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