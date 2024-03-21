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Экс-игрок «Арсенала» назвал «позором» дисквалификацию Тонали и Тони из-за ставок

Экс-игрок «Арсенала» назвал «позором» дисквалификацию Тонали и Тони из-за ставок
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Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Пол Мерсон высказался о дисквалификации англичанина из «Брентфорда» Айвана Тони и итальянского хавбека «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали в связи с нарушением правил ставок.

«Люди не понимают, что такое пристрастие к азартным играм. Мы видели это на примере дисквалификации Сандро Тонали из «Ньюкасла» и Айвана Тони из «Брентфорда». Дать людям 10-месячную дисквалификацию за зависимость, которая опустошает футбол. И это при том, что букмекеры являются спонсорами многих проектах и отмечены почти на всех футболках игроков… Им нужна была помощь, и я не думаю, что «помощь» — это 10-месячная дисквалификация.

Мы недооцениваем эту зависимость. Нам нужно проявлять к ней некоторое уважение, а не: «О, проявите немного силы воли». Я бы сказал людям, которые придумывают эти правила и запрещают людям: «В следующий раз, когда у вас будет диарея, попробуйте и останови это силой воли», — приводит слова Мерсона BBC.

Напомним, в октябре Тонали получил 10-месячную дисквалификацию по причине совершения им нелегальных ставок. Тони же отбывал за то же самое восьмимесячную дисквалификацию и в январе уже вернулся на поле в АПЛ.

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