Роберт Левандовски: физически сейчас я лучше, чем десять лет назад

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски оценил свою физическую форму.

«Физически сейчас я лучше, чем десять лет назад. В 25 или 26 лет я не был на том уровне, на котором нахожусь сейчас, или два года назад. Я очень хорошо тренируюсь и чувствую себя очень хорошо физически. Если я чувствую себя хорошо, всё становится проще», — приводит слова Левандовского Sport.es.

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Левандовски выступает за «Барселону» с 2022 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. Трансферная стоимость Роберта оценивается в € 20 млн.

В нынешнем сезоне польский нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 20 голов и 9 результативных передач.

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом