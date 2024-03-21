Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» прокомментировал перспективы Кобби Майну в сборной Англии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун высказался о возможном дебюте 18-летнего полузащитника «красных дьяволов» Кобби Майну в сборной Англии.

«По игре Майну видно, что он очень спокоен. Он думает только о футболе – и это положительная черта. Он готов брать на себя ответственность, на что способны немногие молодые игроки. «Манчестер Юнайтед» всегда его ценил. Да, возможно, проблемы с травмами вынудили выпускать Майну чаще, но ему нужно было доказать свою пригодность. Думаю, Майну заслужил вызов в сборную Англии. Глядя на него сейчас, можно сказать, что он должен быть на Евро в Германии, но футбол сборных – это совсем другое. Надеюсь, Саутгейт разглядит его потенциал и возьмёт на турнир», – приводит слова Брауна Fotmob.

Отметим, 18-летний футболист «красных дьяволов» недавно получил свой первый вызов в главную английскую сборную. Майну выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за манкунианцев 21 матч во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

Матч Англии с Бразилией состоится в субботу, 23 марта, и начнётся в 22:00 мск. Товарищеская встреча с Бельгией пройдёт во вторник, 26 марта. Старт запланирован на 22:45 мск.

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