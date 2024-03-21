Сборная Сан-Марино впервые в истории забила в четырёх матчах подряд

Сборная Сан-Марино уступила сборной Сент-Китс и Невиса в товарищеском матче со счётом 1:3. Единственный мяч футболистов Сан-Марино, забитый Филиппо Берарди, стал историческим для команды. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, Гол Берарди с пенальти на 21-й минуте забит в четвёртом для сборной этой страны подряд. До этого сборная Сан-Марино забивала в трёх подряд играх отбора на Евро-2024 – с Данией (1:2), Казахстаном (1:3) и Финляндией (1:2). Ранее сборная ни разу не забивала в четырёх играх подряд.

Отметим, что команда Фабрицио Костантини заняла последнее место в группе H квалификации, проиграв все 10 матчей с общей разницей мячей 3:31.

В предыдущий раз сборная Сан-Марино одерживала победу в 2004 году в матче со сборной Лихтенштейна (1:0). Текущая безвыигрышная серия достигает уже 137 матчей.

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Черчесов — о целях в предстоящей игре с Сан-Марино: