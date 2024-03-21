«Хочется играть». Ильзат Ахметов — о своём игровом времени в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов высказался о своём игровом времени в стане сине-бело-голубых, куда он перешёл из «Краснодара» зимой.

«Конечно, хочется играть. Дай бог, выйду на поле в Белграде. Мои конкуренты за место в основе — атакующие полузащитники», — приводит слова Ильзата Ахметова официальный сайт «Зенита».

Ахметов перешёл в «Зенит» в январе этого года за € 850 тыс. Суммарно в нынешнем сезоне хавбек провёл за «быков» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. За «Зенит» он успел сыграть один официальный матч. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.