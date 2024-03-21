Пейчинович: сейчас положение Сербии позволяет сделать что-то полезное для России

Экс-игрок «Локомотива» и «Факела» Неманья Пейчинович высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Сербии.

«Думаю, что политическое давление, которое сейчас оказывается на Сербию, – это причина, почему такую игру не организовали ранее. Так что сейчас положение страны позволяет сделать что-то полезное для себя и России, чтобы была практика и у нас, и у вас. Как в Сербии отреагировали на решение провести матч в текущих условиях? Честно, слабо читаю СМИ. В Сербии есть часть людей, которая не любит восточный блок и Россию в частности. Здесь люди определяются: либо Запад, либо Россия. Но большинство людей любят своих братьев на Востоке», — приводит слова Пейчиновича Metaratings.

Напомним, сборная России сыграет с Сербией в четверг, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Через несколько дней, в понедельник, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина». В последний раз между собой Россия и Сербия играли в ноябре 2020 года. Тогда в матче группового этапа Лиги наций УЕФА сербы разгромили россиян со счётом 5:0. За несколько месяцев до этого сборная России обыграла Сербию со счётом 3:1. В своём последнем товарищеском матче команда Валерия Карпина добилась убедительной победы, забив восемь безответных мячей в ворота сборной Кубы.