Московское «Динамо» и ОФК Белград подписали меморандум о сотрудничестве

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров сообщил, что бело-голубые и белградский ОФК подписали меморандум о сотрудничестве. ОФК — сербский футбольный клуб из района Карабурма в муниципалитете Палилула в округе Белград, он был основан в 1911 году, пять раз становился чемпионом Югославии и четыре раза выигрывал чемпионат Сербии. С 1945 по 1950 год ОФК выступал под названием «Металац».

Фото: Илья Никульников, «Чемпионат»

«Сегодня радостный день. Сегодня наконец-то формализовали то, что было давно. Отношения продолжаются уже 15 лет. Рады, что это структурируется. Есть программа: обмен опытом, детские турниры. Будем двигаться в будущее вместе. Поздравляю болельщиков «Динамо» и ОФК Белград», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.