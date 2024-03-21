Роман Асхабадзе: кого из «Факела» жду в сборной России? Всех!

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе рассказал, что ждёт всех российских игроков воронежского клуба в национальной команде.

— Кого из «Факела» ждёте в сборной России?

— Всех! — передаёт слова Асхабадзе корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сборная России проведёт товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. Обе встречи пройдут в Москве. 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Сербии на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» им. Льва Яшина». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. Там же через несколько дней, 25 марта, сборная России проведёт матч с Парагваем. Ранее стало известно, что сербский защитник Матия Настасич не сыграет с Россией по причинам личного характера.