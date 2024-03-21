Сборная России повторила самую крупную победу в играх с Сербией в истории их соперничества

Обыграв сборную Сербии со счётом 4:0 в товарищеском матче, состоявшемся сегодня, 21 марта, российская национальная команда повторила самую крупную победу в играх с Сербией в истории их противостояния. Об этом сообщает Opta.

Согласно данным источника, последний раз с таким счётом сборная СССР обыграла Югославию в 1970 году. Тогда команды также играли в товарищеском матче.

Напомним, на 20-й минуте сборная России получила право пробить 11-метровый удар за фол на Данииле Хлусевиче. Пенальти уверенно реализовал Антон Миранчук. Отметим, что после этого эпизода с поля был удалён защитник сборной Сербии Милан Гаич. На 32-й минуте защитник Максим Осипенко удвоил преимущество сборной России. На 55-й минуте полузащитник Алексей Миранчук сделал счёт 3:0. Четвёртый мяч забил Иван Сергеев.